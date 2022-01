Bâloise-Chef Gert De Winter ist an Krebs erkrankt. Er wird daher bis voraussichtlich im Sommer seine Funktion als CEO nur eingeschränkt wahrnehmen.Basel - Bâloise-Chef Gert De Winter ist an Krebs erkrankt. Er wird daher bis voraussichtlich im Sommer seine Funktion als CEO nur eingeschränkt wahrnehmen, wie die Versicherungsgruppe am Donnerstag mitteilte. Die operative Leitung etwa übernimmt Schweiz-Chef Michael Müller. Bei De Winter wurde den Angaben zufolge bei einer Untersuchung ein Tumor in der Speiseröhre festgestellt...

