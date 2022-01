DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbanker haben bei ihrem Treffen am 14./15. Dezember ihr wachsendes Unbehagen über die hohe Inflation zum Ausdruck gebracht. Diese könne zu einer aggressiveren Reaktion zwingen, insbesondere wenn Unternehmen und Verbraucher einen weiteren raschen Preisanstieg erwarteten. "Die Teilnehmer stellten allgemein fest, dass es angesichts ihrer individuellen Aussichten für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Inflation gerechtfertigt sein könnte, den Leitzins früher oder schneller zu erhöhen, als sie zuvor erwartet hatten", heißt es in dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll. Darüber hinaus "merkten einige Teilnehmer an, dass es angebracht sein könnte, relativ bald nach Beginn der Leitzinserhöhung mit der Reduzierung der Bilanz der Federal Reserve zu beginnen". Die Fed hatte im Dezember wegen der gestiegenen Inflationsrisiken einen beschleunigten Ausstieg aus ihrer Krisenpolitik beschlossen. Sie will ihre Nettoanleihekäufe nun bereits im März und nicht erst im Juni beenden. Außerdem stellte sie drei Zinserhöhungen für 2022 in Aussicht, während im September noch von einer einzigen Erhöhung die Rede gewesen war. Die jüngsten starken Verbraucherpreisanstiege hatte sie nicht mehr als "vorübergehend" bezeichnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -81,50 Mrd USD zuvor: -67,12 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 198.000 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 66,8 Punkte zuvor: 69,1 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.672,50 -0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.669,00 -0,6% Nikkei-225 28.487,87 -2,9% Hang-Seng-Index 22.811,35 -0,4% Kospi 2.920,57 -1,1% Shanghai-Composite 3.588,34 -0,2% S&P/ASX 200 7.358,30 -2,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend im Minus präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag, nachdem das überraschend falkenhafte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Talfahrt geschickt hat. Abgesehen von Tokio und Sydney halten sich die Verluste an den Handelsplätzen der Region jedoch meist in Grenzen. In China verhindern ermutigende Daten aus dem Service-Sektor größere Abgaben. Stützend dürften auch Äußerungen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang wirken, der sich laut Medienberichten dafür ausgesprochen hat, unter anderem verstärkt Steuern und Gebühren zu senken. In Hongkong halten sich Technologiewerte besser als der Markt. Allerdings war es dort schon am Mittwoch mit dem Sektor deutlich nach unten gegangen. Die Aktien der Branche waren von den jüngsten regulatorischen Vorschriften und Geldstrafen der chinesischen Regierung wegen Verstößen gegen das Kartellrecht belastet worden. Nun geht es unter anderem für Alibaba um 3,8 Prozent aufwärts. JD.com gewinnen 1,6 Prozent und Meituan 0,2 Prozent. Tencent halten sich mit einem Minus von 0,2 Prozent recht gut. Auf der Tokioter Börse lastet zusätzlich, dass der Yen zum Dollar Boden gut gemacht hat, nachdem der Greenback am Dienstag auf den höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen war. Ein festerer Yen schmälert die Gewinne exportorientierter japanischer Unternehmen. Dafür werden am Donnerstag vor allem Aktien der Elektronikbranche abgestraft. Sony verlieren 6,2 Prozent, hatten am Mittwoch allerdings kräftig zugelegt. In Sydney verloren Technologiewerte im Schnitt 6,4 Prozent. Im Sektor stürzten Afterpay um 11 Prozent ab. Aktien des Gesundheitswesens wurden ebenfalls abverkauft, weil die jüngste Pandemiewelle zum Aufschub sogenannter elektiver Eingriffe zwingt.

US-NACHBÖRSE

Hasbro stiegen nach der Bekanntgabe einer Personalie am Mittwoch nachbörslich um 0,7 Prozent. Der Board des Spielzeugherstellers hat Chris Cocks mit Wirkung zum 25. Februar zum neuen CEO ernannt. Er folgt auf den im Oktober verstorbenen Brian Goldner. Cocks ist bislang COO und Präsident der Sparte Online-Spiele von Hasbro.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.407,11 -1,1% -392,54 +0,2% S&P-500 4.700,58 -1,9% -92,96 -1,4% Nasdaq-Comp. 15.100,17 -3,3% -522,54 -3,5% Nasdaq-100 15.771,78 -3,1% -507,96 -3,4% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 949 Mio Gewinner 633 1.739 Verlierer 2.745 1.639 Unverändert 126 101

Sehr schwach - Ein unerwartet falkenhaft ausgefallenes Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Dezember sorgte für eine Schockwelle. Besonders stark unter die Räder kamen die an den Vortagen bereits schwachen Nasdaq-Indizes, in denen die Aktien vieler als besonders wachstumsträchtig geltender Unternehmen enthalten sind. Sie gelten als besonders empfindlich gegenüber steigenden Zinsen. Alle Indizes schlossen praktisch auf den Tagestiefs. Aus dem Protokoll geht unter anderem ein wachsendes Unbehagen der US-Notenbanker über die hohe Inflation hervor und eine schneller als bisher erwartet kommende erste Zinserhöhung. Aktien aus weniger zyklischen Branchen wie Telekommunikation (+1,4%) und Lebensmittel (+0,3%) schlugen sich am besten. Am Ende lagen die zyklischen und zuletzt sehr starken Autoaktien (-4,9%) und Halbleiterwerte (-3,5%). Bankaktien, die als Profiteure eines höheren Zinsniveaus gelten und zuletzt noch gesucht waren, gaben um durchschnittlich 1,3 Prozent nach. Beim Technologieunternehmen Smart Global Holdings (-15,4% auf 61,52 Dollar) waren gute Nachrichten entweder nicht gut genug, oder aber die Anleger nahmen Gewinne mit. Im Vorjahr war der Kurs um über 80 Prozent gestiegen. Das Unternehmen teilte neben starken und besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen einen Aktiensplit im Verhältnis 1:2 mit. Barclays erhöhte darauf das Kursziel auf 82 von 60 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,83 +8,0 0,75 10,4 5 Jahre 1,42 +6,1 1,36 16,4 7 Jahre 1,62 +5,5 1,57 18,3 10 Jahre 1,70 +5,0 1,65 19,1 30 Jahre 2,09 +2,3 2,07 19,2

Die Renditen stiegen mit der Aussicht auf baldige Zinserhöhungen weiter, im Zehnjahresbereich um 5 Basispunkte auf 1,70 Prozent. Das ist der höchste Stand seit April 2021. Am Zinsterminmarkt wurde bereits vor Veröffentlichung des Protokolls eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im März mit 58-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1302 -0,1% 1,1311 1,1301 -0,6% EUR/JPY 130,91 -0,3% 131,34 131,07 +0,0% EUR/GBP 0,8356 +0,1% 0,8346 0,8348 -0,6% GBP/USD 1,3524 -0,2% 1,3553 1,3538 -0,1% USD/JPY 115,80 -0,3% 116,13 116,00 +0,6% USD/KRW 1.201,00 +0,1% 1.199,43 1.196,78 +1,0% USD/CNY 6,3747 +0,2% 6,3644 6,3724 +0,3% USD/CNH 6,3821 +0,1% 6,3753 6,3754 +0,4% USD/HKD 7,7996 +0,0% 7,7959 7,7943 +0,1% AUD/USD 0,7167 -0,7% 0,7219 0,7236 -1,3% NZD/USD 0,6749 -0,7% 0,6794 0,6801 -1,1% Bitcoin BTC/USD 43.120,76 -0,7% 43.439,03 46.343,18 -6,7%

Der Dollar verringerte mit den aktualisierten Zinsperspektiven seine zuvor noch gesehenen Verluste. Zuletzt lag der Dollar-Index nur noch knapp im Minus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,17 77,85 -0,9% -0,68 +2,6% Brent/ICE 80,10 80,80 -0,9% -0,70 +3,0%

Wie die Aktienkurse reagierte auch das Öl negativ auf das Fed-Protokoll. Die Preise kamen von den Tageshochs zurück und schlossen auf dem Vortagsniveau. Als zwischenzeitlichen Treiber hatten Marktteilnehmer Unruhen im Ölförderland Kasachstan ausgemacht, wo der Präsident die Regierung entlassen hat nach heftigen Protesten der Bevölkerung wegen hoher Gaspreise. Kasachstan fördert täglich rund 1,6 Millionen Barrel. Analyst Tom Kloza von Oil Price Information Service spricht mit Blick auf die Unruhen von einem "Schwarzen Schwan", also einem gänzlich unerwarteten Ereignis.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.803,43 1.810,30 -0,4% -6,87 -1,4% Silber (Spot) 22,61 22,77 -0,7% -0,16 -3,0% Platin (Spot) 974,29 985,71 -1,2% -11,42 +0,4% Kupfer-Future 4,38 4,41 -0,8% -0,03 -1,9%

Der Goldpreis büßte zwischenzeitliche moderate Gewinne wieder ein und gab um 0,3 Prozent nach. Angesichts weiter steigender Anleihezinsen war das zinslose Edelmetall als Anlage nicht gesucht.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 06, 2022 01:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.