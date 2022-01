DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Daimler muss wegen technischer Probleme weltweit wahrscheinlich mehr als 800.000 Fahrzeuge zurückrufen. Da es derzeit an Ersatzteilen mangele, könnten die Reparaturen nicht sofort ausgeführt werden. Wegen möglicher Brandgefahr sollten die Besitzer ihre Wagen bis zur Reparatur besser stehen lassen. Über den Rückruf hatte die Bild-Zeitung berichtet. Die Daimler-Tochter Mercedes habe die betroffenen Kunden angeschrieben und vor den Problemen wegen der möglicherweise undichten Kühlmittelpumpe gewarnt. Ein solches Schreiben liegt dem Handelsblatt vor. Betroffen sind demnach Fahrzeuge, die mit vier- und sechszylindrigen Dieselmotoren unterwegs sind. (Handelsblatt)

BNP PARIBAS - Nach der Übernahme des Prime Brokerage der Deutschen Bank will BNP Paribas richtig durchstarten im Aktiengeschäft. Das Institut strebt die Marktführerschaft im Aktienhandel an und sieht sich gut gewappnet für die zu erwartende Marktkonzentration. "Ich wüsste nicht, warum wir in den nächsten Jahren in Europa nicht der erste Akteur im Aktiengeschäft sein sollten", sagte Olivier Osty, Leiter des Bereichs Global Markets der französischen Großbank. Als Nummer 1 in Europa würden auch US-Kunden stärker mit BNP zusammenarbeiten, so dass auch in den USA Platz 5 oder 6 möglich seien. (Börsen-Zeitung, mit Bloomberg)

TELECOM ITALIA - KKR ist nach Informationen der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore dabei, das Bankenkonsortium zur Finanzierung einer Übernahme von Telecom Italia (TIM) zu erweitern. Nach JP Morgan, Morgan Stanley und Citi sollen dem Vernehmen nach auch Intesa Sanpaolo, Unicredit und weitere Institute mit ins Boot geholt werden. KKR hatte im November eine unverbindliche Offerte für TIM über 10,8 Milliarden Euro vorgelegt. Inklusive Schulden beläuft sich das Angebot auf 33 Milliarden Euro. Großaktionär Vivendi hat das Angebot zurückgewiesen. (Börsen-Zeitung/Il Sole 24 Ore)

PIERRE & VACANCES - Frankreichs Regierung verhandelt erstmals seit der Coronakrise mit Banken über die Umwandlung eines einem Unternehmen wegen der Pandemie gewährten staatlich garantierten Kredits in eine Beteiligung. Laut Informationen von Les Echos geht es in den Verhandlungen darum, wie die europäische Nummer 1 für Ferienwohnungen, Pierre & Vacances Center Parks, der finanziell angeschlagene Konzern wieder flottgemacht werden kann. (Börsen-Zeitung/Les Echos)

YUNEX/ATLANTIA - Die italienische Infrastruktur-Holding Atlantia buhlt um die Siemens-Straßenverkehrs-Tochter Yunex Traffic. Die von der Unternehmerfamilie Benetton beherrschte Atlantia bestätigte am Mittwochabend, ein verbindliches Gebot für Yunex abgegeben zu haben. Siemens will sich von Yunex trennen, weil seine Produkte von Ampeln über Verkehrsbeeinflussungssysteme bis zu Mautsystemen nicht recht zum Kerngeschäft der Zug-Sparte Mobility passen. (Handelsblatt)

WANDELBOTS - Die enge Vernetzung von Hochschulen und Startups soll Sachsen zu einem führenden Robotik-Standort machen, ähnlich wie das dänische Odense. Eine Leuchtturm-Rolle kommt dabei einem Unternehmen wie Wandelbots zu. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2022 01:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.