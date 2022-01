Die Kapitalmarktzinsen haben über alle Laufzeiten hinweg wieder leicht zugelegt. Auch die Richtsätze der Festhypotheken notieren gegenüber dem Vormonat leicht höher.Einschätzung Hypothekarzinsen Januar 2022: Trotz Lieferkettenproblemen haben sich die Exporte des Welthandels jüngst positiv entwickelt. Das Vorkrisenniveau wird deutlich übertroffen. In den USA liegt der Privatkonsum weiterhin über dem Vorkrisenniveau. Zudem hat sich die Situation am Arbeitsmarkt stark verbessert. Auch in der Schweiz läuft die Konjunktur weiter gut und sorgt für ein deutlich...

