Der Dax blies am gestrigen Mittwoch (05.01.) zum Angriff auf sein bis dato gültiges Hoch. Der Index befindet sich derzeit in einer exzellenten technischen Verfassung. Allerdings gilt es, das bisherige Hoch nachhaltig zu überwinden, um ein frisches Kaufsignal auszulösen und um das Chartbild so möglicherweise zu klären. Im Windschatten des Dax nahmen auch die Aktien der Autobauer Fahrt auf. Daimler und BMW präsentieren sich bärenstark. Auch die Vorzüge ...

