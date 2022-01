Neue Niederlassung in der NRW-Metropole Düsseldorf startet mit sieben Beschäftigten Die FIDUS Finanz AG beschleunigt ihren Wachstumskurs. Die Gesellschaft eröffnet eine Niederlassung in Düsseldorf und erweitert damit ihr Geschäft mit anspruchsvollen Kunden der Vermögensverwaltung. Die neuen Räumlichkeiten in der Rheinmetropole werden in Kürze bezogen. Die Niederlassung startet gleich zu Beginn mit sechs Partner:innen und einer ...

