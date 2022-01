TOKIO (dpa-AFX) - Schnee-Alarm in Tokio: Erstmals seit rund vier Jahren hat die Meteorologische Behörde am Donnerstag für alle 23 Bezirke der Millionen-Hauptstadt des Inselreiches eine Warnung wegen starken Schneefalls ausgegeben. Wegen der Gefahr durch vereiste Straßen und Verkehrsunfälle wurde die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. In Tokio und Umgebung lagen bereits am Nachmittag (Ortszeit) rund drei Zentimeter Schnee. Dutzende Flüge fielen aus. Auch in anderen Gebieten der Region Kanto schneite es. Besonders stark betroffen von Schneemassen ist seit Tagen die nördlichste japanische Hauptinsel Hokkaido. Dort kam es zu einem Verkehrschaos./ln/DP/mis