Helsinki, Hamburg, Berlin (ots) -Mit der Faust auf's Auge - 25 Jahre "I am Ironman"https://soundcloud.com/heiko-saxo/i-am-ironmanDer finnische Schwergewichts Box Champ Tony Halme war überwältigt, dass Heiko Saxo alias "Heiko The Cry" eine Box Arena Hymne für den 140 Kg Fighter schrieb. The Finnish heavyweight boxing champ Tony Halme was overwhelmed that Heiko Saxo aka "Heiko The Cry" wrote a boxing arena anthem for the 140 kg fighter.Als Musikproduzent und Textdichter hatte Heiko Saxo den "Kick raus". Bereits 1996 komponierte er die Arenahymne "Hyos A Hyos" für Graciano Rocchigiani.Saxo's Intension: Halmes Stimme im Studio aufzunehmen und den Champ kräftig brüllen zu lassen. Der Deal und der Sound waren perfekt um die Boxfans vom Sitz zu reißen.Immer extrem und nun noch mächtig laut. Tony Halme siegte in verschiedenen Arenen mit dem bombastisch mystischen 3 Minuten Werk. "Es war die Show in der Show" so Heiko Saxo.Die Single CD "I am Ironman" verkaufte sich in den gefüllten Stadien bis zum Ausverkauf. Ein darauffolgender Plattenvertrag multiplizierte den Erfolg der Musik. Die Radio Version ertönte über Wochen in ganz Finnland. The single CD "I am Ironman" sold in the filled stadiums until it was sold out. A subsequent record deal multiplied the success of the music. The radio version played throughout Finland for weeks.Die Überreichung der Gold und Platinum Schallplatten an Heiko Saxo, dem Komponisten, erfolgte in Los Angeles, Beverly Hills in Anwesenheit von Tony Halme, Sylvester Stallone und Vertreter des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Los Angeles. Hier wurde auch der Darstellervertrag mit Halme als Schauspieler für den geplanten Film "Rocky The Last" mit Saxo unterzeichnet. Heiko Saxo schrieb das Treatment.Zurück in Europa wurden die Box Gemälde von "Heiko The Cry" im Planet Hollywood Helsinki auktioniert. Nach der Veranstaltung vermittelte der Profiboxstall "King's Talli" den unaufhaltsamen Heiko Saxo zu Muhammad Ali's Management nach New York. Es entstand die Goodwill Single CD "Ali- King of the World" für Parkinson Association.