Etwa 2,5 Milliarden Menschen in Städten weltweit sind gemäss der Studie einer Feinstaubbelastung ausgesetzt, die über den von der WHO empfohlenen Grenzwerten liegt.Washington - Luftverschmutzung in Städten verursacht laut zwei internationalen Studien verheerende Gesundheitsschäden. Hohe Feinstaubbelastung habe demnach im Jahr 2019 zu etwa 1,8 Millionen Todesfällen weltweit beigetragen, heisst es in einer am Donnerstag im Fachmagazin «Lancet Planetary Health» veröffentlichten Modellierungsstudie. Etwa 2,5 Milliarden Menschen in Städten weltweit seien einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...