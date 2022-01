NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Santander von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 3,90 auf 3,40 Euro gesenkt. Analyst Benjamin Toms verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf politische Risiken in Brasilien als Gegenwind für die spanische Bank. Trotz einer relativ attraktiven Bewertung der Papiere begründete er die Abstufung außerdem mit der Perspektive für die risikobereinigte Marge. Er präferiert den Konkurrenten BBVA./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 17:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 00:45 / EST

