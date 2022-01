Lüneburg (ots) -Eine grosses Angebot an Leistungen aus dem Spezialgebiet Elektrotechnik erwartet Sie bei Burmester Elektrotechnik. Das junge Unternehmen von Mike Burmester aus Lüneburg verfügt über reichlich Expertise sowie ein enormes Maß an Spezialwissen.Vor allem für den Fall, dass Sie auf der Recherche nach "Photovoltaik Hanstedt Elektro Burmester" sind, haben Sie mit Burmester Elektrotechnik den perfekten Profi gefunden.Burmester ist fokussiert auf herkömmliche Elektroinstallationen wie Stromzähler, Steckdosen, Schalter oder Leitungen. Türklingeln und Sprechanlagen werden ebenso kompetent verbaut und gewartet wie Telefonanalagen. Die dazugehörige Netzwerktechnik ist genauso ein Spezialgebiet von Burmester Elektrotechnik. Der Betrieb verlegt erfolgreich Glasfaserkabel in Lüneburg und Umfeld. Kunden schätzen besonders die schnellen Übertragungsraten ebendieser Technologie und die geringe Anfälligkeit für Pannen.Zu einem absoluten Fachbetrieb hat sich das Unternehmen in den Gebieten Photovoltaik und Photovoltaik Speicher gemausert und bereits eine Menge Verbraucher in der gesamten Region zufriedengestellt. Die Realisierung von Smart Home Lösungen gehören genauso zum Leistungsumfang wie Lösungen zum Thema E-Mobilität.Bei der Beleuchtungstechnik setzt Burmester Elektrotechnik neue Maßstäbe. Das Unternehmen montiert ausgezeichnete LED-Beleuchtung in Innenräumen oder Büro- und Geschäftsräumen und Gewerbeflächen. Im Außenbereich, sowohl in Privathäusern als auch bei der Straßen- und Parkplatzbeleuchtung, vertrauen Auftraggeber auf die Lösungen von Mike Burmester Elektrotechnik.Nicht einzig und alleine Firmen- und Betriebsgelände werden sicherheitstechnisch überwacht. Auch private Leute sehen immer mehr die Notwendigkeit, ihr Eigentum zu beschützen. Mike Burmester Elektrotechnik unterstützt in diesem Zusammenhang mit Kameraüberwachung und Einbruchmeldeanlagen. Die Komponenten genügen den aktuellsten sicherheitstechnischen Erfordernissen und werden kompetent installiert.Beim Brandschutz schwört Burmester Elektrotechnik auf neuartige Systeme, die auf Verlangen des Konsumenten von dem Betrieb in regelmäßigen Abständen gecheckt und in Stand gesetzt werden. Kunden profitieren davon, dass sämtliche Serviceangebote aus einer Hand kommen. Komplettiert wird die Leistungspalette von Burmester Elektrotechnik durch die Themenfelder Baustrom und Sonnenbatterie.Mit dem E-Check verfügt Burmester einen interessanten Dienst für sämtliche Vermieter, Hauverwalter oder Eigenheimbesitzer. Denn bei ebendiesem Check werden Elektroanlagen auf mögliche Defekte untersucht. Dadurch werden Probleme verhindert, bevor sie in Erscheinung treten. Das erspart Folgekosten und sorgt für ein ausgezeichnetes Gefühl.Die ganz persönliche und fachkundige Fachberatung liegt den Angestellten am Herzen. Denn nur so entstehen kundenindividuelle Rundumlösungen zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Ein Dienst nach Maß, Termintreue und die Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens zeichnen die Arbeit des Unternehmens aus. Eingesetzt werden einzig qualitativ hochwertige Produkte.Weitere Auskünfte, auch zum Themenbereich "Photovoltaik Hanstedt Elektro Burmester", erlangen Sie auf http://www.burmester-elektrotechnik.de/Pressekontakt:Mike BurmesterTelefon 04131 / 989 98 16Email info@burmester-elektrotechnik.deOriginal-Content von: Burmester, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154031/5114782