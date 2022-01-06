GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 28,10 (29,00) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 299 (303) DKK - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6150 (6100) PENCE - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 23 (22) CHF - 'BUY' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4650 (4700) PENCE - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 69 (63) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 10,60 (10,40) CHF - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 38 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 22 (21) CHF - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT SANTANDER AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 3,40 (3,90) EURRBC STARTET STELLANTIS MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 17 EURUBS HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 117 (116) EUR - 'BUY' BERENBERG ZÄHLT FLATEXDEGIRO ZU 'EUROPEAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
VESTAS WIND SYSTEMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de