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WKN: A3CMNS ISIN: DK0061539921 Ticker-Symbol: VWSB 
Xetra
06.01.22
10:18 Uhr
25,430 Euro
-0,890
-3,38 %
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
OMX Copenhagen 25
RENIXX
1-Jahres-Chart
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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25,38025,40010:34
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANCO SANTANDER SA3,005+0,48 %
RWE AG34,580+0,06 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S25,430-3,38 %
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