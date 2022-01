Societe Generale baut Autoleasing-Geschäft mit Milliardenübernahme aus Flatexdegiro will nach Rekordjahr noch höher hinaus Merck-Tochter übt vierte Option in F-Star-Therapeutics-Kooperation aus RTL Group verkauft Beteiligung an VideoAmp für $104 Mio Lieferkettenprobleme belasten US-Absatz von VW-Tochter Audi stark Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verläßlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese ...

