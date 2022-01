Lithium-Aktien standen 2021 in der Gunst der Anleger ganz weit oben. Auch ein Wert aus Deutschland zählte mit einem Plus von fast 300 % zu den Lieblingstiteln der Investoren: die Vulcan Energy-Aktie (WKN: A2PV3A). Das Unternehmen möchte die Lithiumgewinnung mit Stromerzeugung aus Geothermie verbinden. Denn ausgerechnet bei uns in Deutschland - genauer gesagt im Oberrheingraben - könnte das größte Lithiumvorkommen Europas ruhen. Kein Wunder, dass die Vulcan Energy-Aktie die Fantasie der Investoren ...

