Die Stimmung der Anleger ist angeschlagen, die Sorge um schneller steigende Zinsen löste umfangreiche Gewinnmitnahmen aus. Besonders betroffen sind Aktien aus dem kapitalintensiven Technologiebereich. In der Folge setzten sich die hohe Kursverluste an der technologielastigen US-Börse Nasdaq am Donnerstag auch an Europas Börsen die Technologiewerte fort.Im Dax ist Infineon betroffen und verlor bisher zwei Prozent. SAP und Zalando sind noch sträker betroffen und notieren 2,5 und 3,5 Prozent tiefer. ...

