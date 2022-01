Dass ausgerechnet der Landmaschinenhersteller Firmen wie TESLA bei der echten Markteinführung autonomer Fahrzeuge den Rang ablaufen würde, hätte niemand gedacht. DEERE mischt aber vorne mit und gab bei der CES 2022 in Las Vegas bekannt, dass man einen vollständig autonomen Traktor entwickelt hat, der für die Massenproduktion bereit ist. Noch in diesem Jahr sollen erste Exemplare verkauft werden. Das reichte für ein deutliches Kursplus.



Insgesamt sind die Wachstums-perspektiven für 2022 dank hoher Erntepreise, einem soliden Auftragsbestand, niedrigen Händlerbeständen und der anziehenden Baukonjunktur günstig. Das ermöglicht ein Umsatzwachstum von 15 bis 20 % in diesem Jahr. Ein KGV von 15 für 2023 geht in Ordnung.



