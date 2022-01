In Schweden ist ein 71-jähriger Mann nach einem Herzinfarkt mithilfe einer mit einem Defibrillator ausgestatteten Drohne gerettet worden - laut dem Hersteller der Technik ein bisher einmaliger Vorgang. Es passierte im Dezember des vergangenen Jahrs: Ein 71-jähriger Schwede schiebt in seiner Einfahrt in der Stadt Trollhättan Schnee, als er plötzlich einen Herzinfarkt erleidet. Zum Glück des Mannes kommt zufällig ein Arzt vorbei und findet zusammengebrochenen Rentner. Der Arzt erkennt die Situation sofort und wählt den Notruf. Bereits nach rund drei Minuten trifft Hilfe ein - allerdings kein ...

