- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 490 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 640 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 570 (580) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS JD WETHERSPOON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1050 (1650) PENCE - BERENBERG CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 350 (430) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ON THE BEACH GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 320 (400) PENCE - BERENBERG CUTS THE CITY PUB PRICE TARGET TO 115 (135) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 4400 (4000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1200 (1050) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NICHOLS PRICE TARGET TO 1375 (1350) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RESTAURANT GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 125 (110) PENCE - BERENBERG RAISES WH SMITH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1900 (1750) PENCE - BERNSTEIN CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'MARKET-PERFORM' ('OP') - TP 2500 (4100) PENCE - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3780 (3600) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS RELX TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2450 (2350) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2900 (2850) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES HARGREAVES PRICE TARGET TO 1650 (1590) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES M&G PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1860 (1800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4650 (4700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6150 (6100) PENCE - 'HOLD'



