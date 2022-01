München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert wegen der hohen Zahl der an Corona erkrankten Spieler für eine Verschiebung des für Freitag geplanten Eröffnungsspiels der Bundesliga-Rückrunde zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach. "Ich fände es besser, das würde verschoben", sagte er dem TV-Sender "Bild".



Er sage dies als Fan und als jemand, der sich mit dem ganzen Thema sehr beschäftige. Nach Söders Worten wäre es "nicht wettbewerbsfair", wenn die Begegnung wie geplant stattfinden würde. "Wir werden erleben, dass es bei anderen Mannschaften auch so sein kann. Und deswegen wäre es besser, das würde verschoben werden."



Man habe aber ein bisschen das Gefühl, der FC Bayern müsse jetzt spielen, egal wie. Vielleicht freue sich auch der eine oder andere Nicht-Fan des FC Bayern über die Situation, so Söder.

