GÖTTINGEN (ots) -Die LVM Versicherung setzt für ihren Markteintritt im Bürgschaftsgeschäft auf die Software-Lösung CAM Surety von SCHUMANN. Die vollintegrierte digitale Lösung bietet Werkzeuge zur Kreditrisikobewertung und eine Vertragsverwaltung für Avalrahmen und Avale über den gesamten Lebenszyklus von Verträgen hinweg. Ebenfalls Teil der Lösung ist ein Kundenportal für die Versicherungsnehmer.Seit Oktober dieses Jahres bietet die LVM Versicherung in Münster Unternehmen auch Bürgschaftsversicherungen an. Vor allem im Handwerk und Baugewerbe ist es üblich, dass der Auftragnehmer Sicherheiten für Vertragserfüllung und Mängelansprüche nachweist. Mit dieser auch Kautionsversicherung genannten Versicherung wird die Versicherung zum Bürgen. Zur Abwicklung dieses Geschäfts setzt die LVM Versicherung auf die Software-Lösung CAM Surety von SCHUMANN."In diesem für uns neuen Geschäft waren wir froh, auf die Expertise von SCHUMANN zugreifen zu können. Wir haben jetzt eine Lösung, mit der wir das Geschäft vollumfänglich abbilden können und die an unsere Vorsysteme angebunden ist. Zudem können wir unseren Kunden durch ein eigenes Portal maximalen Service bieten", freut sich Iris Hühn, Projektleiterin Bürgschaftsversicherung bei der LVM Versicherung.CAM Surety von SCHUMANN ist ein Produkt speziell für die Bedürfnisse von Anbietern von Kautionsversicherungen. Es ermöglicht der LVM die Abbildung und Vertragsverwaltung von Rahmenverträgen und dazugehörenden Avalen, beinhaltet ein Werkzeug zur Kreditrisikobewertung sowie diverse administrative Komponenten z. B. für die Abrechnung von Verträgen. Die Lösung ist dabei voll bei der LVM integriert und mit Schnittstellen an das Stammdaten- und Hostsystem sowie an die Druckstraße angebunden. Vervollständigt wird die Lösung durch ein angebundenes Kundenportal. Dort kann der Kunde der LVM Versicherung seinen aktiven Vertrag verwalten und neue Avale beantragen. Die beantragten Avale im Portal können von CAM Surety vollautomatisch ausgestellt werden. Es entsteht ein durchgängiger digitaler End-to-End Prozess, der manuellen Aufwand deutlich reduziert."Es war die richtige Entscheidung, uns für ein bereits fertiges Produkt zu entscheiden und nicht selbst eine Lösung zu entwickeln. Wir haben nicht nur durch die fachliche Beratung in Workshops profitiert, sondern werden auch in Zukunft alle Vorteile genießen können, die ein stetig weiterentwickeltes Produkt mit sich bringt", führt Hühn aus. CAM Surety wird sowohl inhaltlich als auch technologisch permanent optimiert und bietet zudem ein breites Spektrum an Konfigurationsmöglichkeiten hinsichtlich Produktmanagement und Prozesssteuerung. Damit kann es leicht an veränderte Marktbedingungen oder Geschäftsausrichtungen angepasst werden."Digitalisierung und Kundenorientierung werden auch im B2B-Versicherungsgeschäft immer mehr zum unverzichtbaren Erfolgsfaktor. Nur wer in der Lage ist, Prozesse effizient und ohne Brüche zu gestalten, wird langfristig auf dem Markt bestehen können. Wir freuen uns die LVM Versicherung auf ihrem Weg in die digitale Zukunft begleiten zu dürfen", erklärt Dr. Martina Städtler-Schumann, Geschäftsführerin von SCHUMANN.Die LVM Versicherung gehört mit über 3,9 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 21 Milliarden Euro zu den 20 führenden Versicherern in Deutschland. Die Unternehmensgruppe hält ein vollständiges Produktangebot für Privat- und Gewerbekunden vor. Kundenservice vor Ort bieten die bundesweit rund 2.200 LVM-Vertrauensleute und Agenturpartner mit ihren rund 5.300 Mitarbeitenden und Auszubildenden, unterstützt von über 3.900 Mitarbeitenden in der Unternehmenszentrale in Münster sowie im angestellten Außendienst.