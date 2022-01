Hofheim am Taunus (ots) -In einer Umfrage von OMT.de nannten über 130 Experten und Anwender mehr als 1000 Online-Marketing-Trends für 2022. Ausgewertet wurden die Daten vom Online-Enthusiasten René Schröter, damit Sie die richtige Entscheidung für Ihren Marketing-Mix in diesem Jahr treffen.1. Bereitgestellte Inhalte sind nur relevant, wenn sie eingängig und passend aufbereitet sind. Befassen Sie sich mit der Nutzerfreundlichkeit ihrer Webseite.2. Damit Sie ihre Nutzer nicht enttäuschen, sind Informationen über das Nutzerverhalten wichtig. Das dazugehörige Tracking muss datenschutzkonform gestaltet werden, wodurch die Rufe nach einem "cookieless Tracking" schallen.3. Um bei all den Themen nicht den Überblick zu verlieren, betrachten Sie sich Ihre Prozesse intensiv und bewerten Sie diese auf den Einsatz von Automatisierungen.Eine Filterung von Einzelmeinungen angesichts ihrer universellen Gültigkeit ist essenziell. Besonders Marketer besitzen eine Meinung, die vom eigenen Interesse und wirtschaftlichen Aspekten geprägt wird. Durch eine analytische Betrachtung werden automatisch Hype-Themen gefiltert und die übrig gebliebenen Themen helfen dem Anwender effektiv weiter.Innerhalb der OMT.de (https://www.omt.de/) Online Marketing Trends 2022 Befragung wurden Themen, wie Content Marketing, SEO und Social Media häufig genannt, die einer Kategorisierung entsprechen. Durch die besondere Bedeutung der Erklärung dahinter, finden sich alle Expertenstimmen dediziert in der Auswertung. Im Marketing und der Kommunikation bleibt Content das Maß aller Dinge. Der Stellenwert der Suchmaschinenoptimierung wird kritisch eingeschätzt und bleibt dennoch jedes Jahr relevant. Social Media wird um Social Recruiting aufgestockt und Akteure müssen ihre Inhalte besonders akkurat an die Bedürfnisse ihrer Nutzer anpassen.Schröters (https://www.reneschroeter.de/) Zielsetzung innerhalb der Analyse, der Nutzer solle erfahren, auf welche Bereiche er sich in diesem Jahr konzentrieren soll: "Die Entscheidung kann ich Ihnen nicht abnehmen, ich kann Ihnen aber die Meinungen der Experten zusammenfassen und einen Leitfaden unter https://www.omt.de/online-marketing/trends/ bereitstellen."Pressekontakt:OMT GmbHMario Junginfo@omt.de06192 9626148Original-Content von: OMT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160934/5114922