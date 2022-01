Berlin (ots) -



WELT Nachrichtensender zeigt am heutigen Donnerstag ab 20.05 Uhr die Sondersendung "Sturm auf das Kapitol" anlässlich des ersten Jahrestags und im Anschluss um 22.05 Uhr die Dokumentation "Sturm auf das Kapitol". Aus Washington berichtet US-Studiochef Steffen Schwarzkopf, im Nachrichtenstudio in Berlin moderieren Chefredakteur Jan Philipp Burgard und Alexander Siemon.



Alle Sendungen auch im Livestream in der WELT TV-App und auf WELT.de.



