Geisenheim/Staufen (ots) -Das Probiotikum 'Darmflora plus select intens' von Dr. Wolz wurde vom PACs Verlag und dem "Journal für die Apotheke" zum Apothekenprodukt des Jahres 2022 in der Kategorie OTC gekürt. Die Pharmazeutin und Jury-Vorsitzende Dr. Barbara Spohrer begründete die Entscheidung mit der hohen Qualität und der in vielen Humanstudien geprüften und in Erfahrungsberichten bestätigten Wirkung des Präparats und der enthaltenen Stämme.Das Mikrobiom ist in letzter Zeit immer stärker in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses geraten, ihm wird bei der Koordination der Infektabwehr eine Schlüsselfunktion zugeschrieben. Folgerichtig sind Nachfrage und Angebot für Produkte zur Unterstützung des Mikrobioms in den letzten Jahren sprunghaft gewachsen. Dadurch wurde der Markt für Pre- und Probiotika immer unübersichtlicher - ein Grund für das Journal für die Apotheke, Präparate zu identifizieren, die höchsten Qualitätsanforderungen genügen und für den therapeutischen Einsatz uneingeschränkt zu empfehlen sind.Die Wahl der Jury fiel auf 'Darmflora plus select', weil dieses Präparat durch die Kombination aus qualitativ überaus hochwertigen Milchsäurebakterien in einer sehr hohen Dosierung von 100 Milliarden pro Tag und der wissenschaftlich fundierten Grundlage überzeugt:Die in Darmflora plus select intens enthaltenen 18 Bakterienstämme sind stabil gegenüber vielfältigen Antibiotika und sind säureresistent, d.h., sie überleben auch bei hohen Säurekonzentrationen im Magen und im Gastrointestinaltrakt. Die Bakterien sind auch nicht wärmempfindlich und somit nicht kühlpflichtig. Da sie eine sehr gute Anhaftungsfähigkeit an der Darmmukosa haben, verbleiben sie im Darm und werden nicht unmittelbar wieder ausgeschieden.Die Stämme wurden nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen im Rahmen eines Multi-Species-Konzepts sorgfältig ausgewählt. Ihre Wirkung und sichere Anwendung beim Menschen wurden in entsprechenden Humanstudien geprüft. Insgesamt liegen über 100 Studien zu den verwendeten Stämmen vor. Alle Stämme sind genetisch charakterisiert, klassifiziert und sicher (GRAS-Status).Darmflora plus select intens enthält zusätzlich die für das Wachstum der Bakterien nützlichen Vitamine B1, B2, B6 und B12 sowie Biotin und Folsäure zur Unterstützung der Darmschleimhaut und des Immunsystems. Das Präparat ist vegan und enthält nur die reinen Wirkstoffe, ist also frei von Gelatine, Gluten, Lactose, Fructose und Histamin. Es sind auch keine Zusatz-, Farb- oder Füllstoffe wie Magnesiumstearat oder Titandioxid enthalten, wie es bei anderen Probiotika häufig der Fall ist. Durch die Aufteilung der Tagesdosis auf 4 Kapseln ist eine einschleichende und individuelle Dosierung möglich. Auch bei der Kapsel wurde Wert auf höchste Qualität gelegt: Sie besteht aus Cellulose, ist magensaftresistent und zeichnet sich durch eine Time-Release-Technologie aus: Der Kapselinhalt wird erst im Darm vollständig frei gegeben.Die Summe dieser Eigenschaften macht Darmflora plus select intens zu einem qualitativ besonders wertvollen Präparat. "Daher war es nur konsequent," so die Jury-Vorsitzende, Dr. Barbara Spohrer, "Darmflora plus select intens als Apothekenprodukt des Jahres 2022 im OTC-Bereich auszuzeichnen. Denn das Präparat kann das Therapiemanagement einer Darmbehandlung auf wissenschaftlicher Grundlage entscheidend verbessern."Darmflora plus select intens ist in Apotheken (40 Kapseln PZN 13839419 und 80 Kapseln PZN 13839425) erhältlich. Weitere Informationen zu dem Präparat finden sich hier: https://ots.de/f1VlmuÜber Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.Weitere Informationen unter www.wolz.de.