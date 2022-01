Der deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation, die mit einer Neudefinition seiner Unternehmensstrategie einherging. Die Aktie hat das charttechnische "Tal der Tränen" mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer 2020 durchschritten und hat zuletzt ermutigende Signale gegeben.Zu den von den Turbulenzen in der Corona-Pandemie gebeutelten Aktien gehört in Deutschland auch die Aktie des Stahlkonzerns Thyssenkrupp (DE0007500001).Kurz vor dem Beginn der Corona-Pandemie traf der Konzern im Mai 2019 die Entscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...