Vancouver, British Columbia, den 6. Januar 2022 - Blackhawk Growth Corp. (das "Unternehmen") (CSE: BLR; Frankfurt: 0JJ) freut sich, ein Update über die Geschäftstätigkeit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft TERP Wholesale, LLC ("TERP") zu geben. Die Übernahme von TERP wurde am 1. Dezember 2021 erfolgreich abgeschlossen.

Für die ersten neun Monate bis 30. September 2021 meldete TERP ungeprüfte Ergebnisse wie folgt:

Bruttoumsatz 2.503.133 CAD

Bruttogewinn 1.533.923 CAD

Nettogewinn 249.838 CAD

TERP befindet sich im vierten Jahr seiner Geschäftstätigkeit und hat in jedem Jahr ein konstantes Umsatzwachstum verzeichnet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Zahlen von der Geschäftsleitung erstellt wurden und nicht testiert sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können nach Abschluss einer Prüfung abweichen.

Aktuelles zum Betrieb

TERP hat seine Verpackungs- und Transportdienstleistungen erweitert und wurde von mehreren weiteren Transportkunden beauftragt, die Logistiksparte des jeweiligen Unternehmens zu übernehmen. TERP liefert im ganzen US-Bundesstaat Kalifornien Produkte für mehrere Gärtnereibetriebe, die gemeinsam mit Züchtern Klone für Cannabis-Apotheken produzieren. Vor kurzem hat TERP zwei namhafte Kunden in seine ständig wachsende Liste aufgenommen:

Humboldt Farms:

Humboldt Farms ist eine große kalifornische Marke. TERP wird 200 Pfund ihrer getrockneten Blüten pro Woche mitverpacken. Die Blüten werden in 1/8 Unzen-Gläser abgefüllt. Das sind insgesamt 25.600 Gläser.

Rimrock Farms:

TERP wird auch die Co-Verpackung und den Transport auf der letzten Etappe für Rimrock Farms übernehmen. Rimrock Farms hat zwei Acres Anbaufläche und wird voraussichtlich 100 Pfund pro Woche für die Dienstleistungen von TERP bereitstellen.

"Ich freue mich, das Wachstum von TERP Wholesale präsentieren zu können", sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. "TERP erweitert sein Vertriebsportfolio weiterhin und nimmt bedeutende Kunden hinzu, und ich gehe davon aus, dass die Einnahmen weiter steigen werden, sobald alle Synergien im Portfolio von Blackhawk genutzt werden. Ich kann es kaum erwarten, unsere Fortschritte in den kommenden Quartalen mit unseren Aktionären zu teilen."

Über TERP Wholesale LLC

TERP ist ein voll lizenziertes Vertriebszentrum im US-Bundesstaat Kalifornien. TERP verpackt und produziert im Bundesstaat Kalifornien einige der qualitativ hochwertigsten exotischen Marken und Produkte mit hohem THC-Gehalt. Das Team besteht aus Profis im Bereich Vertrieb, das von einer bewährten Führungsspitze mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Cannabis und qualitätsgesicherter Vertrieb geleitet wird. Zu den aktuellen Marken gehören unter anderem Sunshine Delight, Norcal's Finest, California Cannabis und Scoopz.

Zusätzlich bietet TERP Lieferkettenlösungen für die Branche durch den Einsatz innovativer Technologie, mit seinen Experten für Informationsmanagement, Spezialisten für Sicherheit sowie Fachleuten für Vertrieb und Marketing. Das Geschäftsmodell von TERP beruht auf bewährten Vertriebsmethoden und auf einer Lieferkettenstrategie für leicht verderbliche Produkte, die die Bedeutung von Qualitätssicherung und Kundenzufriedenheit betont.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk ist eine Investment-Holding, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada und den USA. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören TERP Wholesale, SAC Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods, MindBio Therapeutics, Digital Mind Technology sowie eine Kapitalbeteiligung an Gaia Grow Corp. (CSE:GAIA).

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

