Heute im gabb: Wenn gehandelt wird, gibt es auch an einem Feiertag einen gabb:Um 12:30 liegt der ATX TR mit -0.56 Prozent im Minus bei 8021 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 2.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +1.53% auf 82.75 Euro, dahinter UBM mit +0.93% auf 43.5 Euro und VIG mit +0.68% auf 26.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16113 (+0.17%, Ultimo 2021: 15884, 1.44% ytd). - Bawag-Serie gerissen- PIR-News: Valneva mit Update und Booster-Studien-News- Unser Robot sagt: Zumtobel, S Immo, Polytec und weitere Aktien auffällig, im CEO-Ranking führt Markus Huemer- Börsegeschichte 6.1: Extremes zu Kapsch TrafficCom- Österreich-Depots: Umstellungsphase- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: -0.44% vs. last gabb, +1.39% ytd, +83.00% seit ...

