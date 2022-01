DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schweden und Finnland findet wegen des Dreikönigstags kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (... Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.691,75 -0,0% -1,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.695,50 -0,5% -3,8% Euro-Stoxx-50 4.327,57 -1,5% +0,7% Stoxx-50 3.820,70 -1,2% +0,1% DAX 16.074,59 -1,2% +1,2% FTSE 7.468,97 -0,6% +1,8% CAC 7.284,90 -1,2% +1,8% Nikkei-225 28.487,87 -2,9% -1,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,22 -0,53

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,28 76,99 +1,7% 1,29 +4,1% Brent/ICE 81,26 80,00 +1,6% 1,26 +4,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,40 1.814,53 +0,5% +8,87 -0,3% Silber (Spot) 23,09 23,05 +0,2% +0,04 -1,0% Platin (Spot) 1.005,01 977,40 +2,8% +27,61 +3,6% Kupfer-Future 4,42 4,48 -1,3% -0,06 -1,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zinsängste dürften auch am Donnerstag die Wall Street nochmals belasten. Nach der Talfahrt am Vortag zeigen die Futures allerdings nur noch kleinere Verluste an. Am Mittwoch hatte ein unerwartet falkenhaftes Fed-Protokoll die Indizes unter Druck gebracht, voran die Nasdaq-Aktien, die als besonders zinsempfindlich gelten. Auch am Berichtstag geben sie etwas stärker ab als die Blue Chips im Dow-Jones-Index.

Anleiherenditen werden den vierten Tag in Folge im Aufwind gesehen. Sie spiegeln die Erwartung, dass sich die Fed in ihrer Straffungspolitik nicht durch die Corona-Pandemie beirren lässt. Vielmehr richten die Notenbanker die Augen auf die anziehende Inflation, die es nunmehr zu bekämpfen gilt.

"Es könnte eine harte Zeit auf uns zukommen", sagt Lars Skovgaard Andersen, Anlagestratege bei Danske Bank Wealth Management. Andersen erwartet, dass die Volatilität vor allem bei Techwerten mindestens so lange anhalten wird, bis die Tech-Unternehmen Ende des Monats ihre Gewinne melden, was seiner Meinung nach die Anleger ermutigen könnte, diese Aktien zurückzukaufen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+5,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,0% gg Vj - US 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -81,50 Mrd USD zuvor: -67,12 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 198.000 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 66,8 Punkte zuvor: 69,1 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Von der Schwäche im frühen Handel können sich die Indizes derweil etwas erholen. Wie bereits seit längerem zu beobachten, wurde der Rücksetzer einmal mehr gekauft. Belastet hatte das Protokoll der US-Notenbank vom Vorabend, dass in Tonfall und Inhalt viel falkenhafter als erwartet ausgefallen war. Die Finanzwerte werden im Handel als Hauptgewinner des überraschend falkenhaft ausgefallenen Schwenks der US-Notenbank ausgemacht. Höhere Renditen nähmen den Margendruck von der Branche. Mit einem Plus von 0,9 Prozent stellen die Banken derzeit den stärksten Sektor in Europa. Für Aktien der angeschlagenen Banca Carige geht es in Mailand um 3,3 Prozent nach oben. Laut Il Messaggero soll Credit Agricole (+0,7%) ein Gebot von 1 Euro für das Kreditinstitut unterbreitet haben. Bedingung sei allerdings eine Liquiditätsspritze von 700 Millionen Euro durch die aktuellen Eigentümer. Für Societe Generale geht es an der Pariser Börse um 2,3 Prozent nach oben. Der Kauf von Leaseplan für 4,9 Milliarden Euro durch die Fahrzeugleasingtochter ALD der Societe Generale stößt mithin auf ein positives Echo unter Anlegern. Unter Druck stehen weiter die Aktien der an der Börse hoch bewerteten Wachstumsunternehmen, sie gelten als besonders zinsempfindlich. Der Sektor der europäischen Technologiewerte notiert 2,8 Prozent im Minus, der TecDAX handelt seit Jahresbeginn bereits 4 Prozent im Minus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:29 Uhr Mo, 18:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1344 +0,5% 1,1300 1,1287 -0,2% EUR/JPY 131,57 +0,4% 131,03 130,11 +0,5% EUR/CHF 1,0389 +0,5% 1,0341 1,0371 +0,1% EUR/GBP 0,8350 +0,1% 0,8349 0,8376 -0,6% USD/JPY 115,97 -0,1% 115,96 115,28 +0,8% GBP/USD 1,3586 +0,4% 1,3533 1,3448 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,3690 -0,1% 6,3754 6,3735 +0,2% Bitcoin BTC/USD 46.125,90 -0,1% 46.424,34 46.578,50 -0,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend leichter - Belastet hat das überraschend falkenhafte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das bereits die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Talfahrt geschickt hatte. Aus dem Protokoll ging hervor, dass die Währungshüter nicht nur über die Beendigung der Anleihekäufe und Zinserhöhungen diskutiert hatten, sondern auch über die Schrumpfung der aufgeblähten Bilanz der Fed. Abgesehen von Tokio und Sydney hielten sich die Verluste an den Handelsplätzen der Region jedoch meist in Grenzen. In China verhinderten ermutigende Daten aus dem Service-Sektor größere Abgaben. Der Schanghai-Composite-Index sank um 0,3 Prozent. In Tokio ging es mit dem Nikkei-225-Index um 2,9 Prozent nach unten. Belastet wurde der japanische Aktienmarkt auch davon, dass der Yen zum Dollar Boden gut machte, nachdem der Greenback am Dienstag auf den höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen war. Ein festerer Yen schmälert jedoch die Gewinne exportorientierter japanischer Unternehmen. Dafür wurden am Donnerstag vor allem Aktien der Elektronikbranche abgestraft. Sony verloren 6,9 Prozent, hatten am Mittwoch allerdings kräftig zugelegt. Keyence schlossen 5,4 Prozent schwächer.Im südkoreanischen Seoul verlor der Kospi 1,1 Prozent. Auch hier wurden Technologiewerte verkauft. Am australischen Aktienmarkt schloss der S&P/ASX-200 um 2,7 Prozent niedriger.

CREDIT

Deutlicher nach oben geht es am Donnerstag mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Obwohl der CDS-Markt zum Jahresstart noch nicht ganz auf Betriebstemperatur gekommen ist, legen die Prämien nach dem falkenhaften Protokoll der US-Notenbank zu. Treiber dahinter sei die Aussicht auf ein steigendes Zinsniveau und höhere Volatilitäten, heißt es am Markt; mit steigenden Ausfallraten wird indes nicht gerechnet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HENKEL

verstärkt seine Aktivitäten im Bereich der Erwachsenenpflege über eine Investition in das Schweizer Medizintechnik-Startup Smartz AG. Wie der Düsseldorfer Hersteller von Konsumgütern und Klebstoffen mitteilte, will er damit auf die wachsende Nachfrage nach intelligenten Lösungen zum Beispiel bei Inkontinenz reagieren und die seit 2021 bestehende Marketing- und Entwicklungskooperation mit Smartz stärken.

ATLANTIA / SIEMENS

Der italienische Infrastrukturkonzern hat ein bindendes Angebot zum Kauf der Siemens-Tochter Yunex Traffic unterbreitet. Die Atlantia SpA teilte mit, sie habe sich an einem Bieterprozess für das Verkehrsmanagementunternehmen beteiligt, und reagierte damit auf entsprechende Presseberichte. Finanzielle Einzelheiten zu seinem verbindlichen Angebot teilte das Unternehmen jedoch nicht mit.

DANONE

Der französische Nahrungsmittelkonzern hat Vikram Agarwal zum Chief Operations Officer (COO) bestellt. Agarwal werde bereits in diesem Januar nach einer "33-jährigen internationalen Karriere als Leiter von Beschaffungs-, Produktions- und Lieferkettenfunktionen in der Konsumgüterindustrie" die Verantwortung für die Bereiche Zyklen und Beschaffung, Herstellung und Lieferung übernehmen.

SOCIETE GENERALE

Die Fahrzeugleasingtochter der Societe Generale, ALD, übernimmt den Konkurrenten Leaseplan für insgesamt 4,9 Milliarden Euro in bar und Aktien. Im Rahmen der Vereinbarung mit den derzeitigen Eigentümern von Leaseplan, werde die ALD SA 100 Prozent des Flottenmanagement-Unternehmens erwerben. Das fusionierte Unternehmen wird über einen gemeinsamen Fuhrpark von rund 3,5 Millionen Fahrzeugen verfügen.

SODEXO

Das französische Foodservice-Unternehmen hat seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2021/22 kräftig gesteigert und seine Jahresprognose trotz der Belastungen durch die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 bestätigt. In den drei Monaten per Ende November stieg der Umsatz auf 5,26 Milliarden Euro, von 4,43 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Organisch stiegen die Einnahmen um 17,5 Prozent, und Sodexo erklärte, dass die Aktivitäten wieder 95 Prozent des Niveaus vor der Pandemie erreicht haben.

GOOGLE / FACEBOOK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 06, 2022 07:07 ET (12:07 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Wegen mangelnden Respekts der Privatsphäre hat die französische Datenschutzbehörde hohe Strafen gegen die Konzerne Google und Facebook verhängt. Google müsse 150 Millionen Euro Strafe zahlen, Facebook 60 Millionen Euro, teilte die Behörde (Cnil) am Donnerstag in Paris mit.

NIKE / LULULEMON

verklagt den kleineren US-kanadischen Wettbewerber Lululemon auf Verletzung von Patentrechten. Wie aus der Klageschrift hervorgeht, sieht die Nike Inc. durch den Homefitness-Spiegel "Mirror" von Lululemon Athletica Inc. und seine Applikationen sein eigenes Patentportfolio verletzt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2022 07:07 ET (12:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.