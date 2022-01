Köln (ots) -Nach seinem Rücktritt als Chief Executive Officer (CEO) des spanischen Versicherungskonzerns Grupo Catalana Occidente (GCO) ist Ignacio Álvarez mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 auch von der Position des Aufsichtsratsvorsitzenden von Atradius N.V. zurückgetreten. Xavier Freixes, der seit 2011 unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats und seit 2014 Vorsitzender des Prüfungsausschusses von Atradius N.V. ist, hat zum 1. Januar 2022 den Vorsitz des Aufsichtsrats übernommen.Jose Maria Serra, Vorsitzender der Grupo Catalana Occidente SA, kommentiert: "In den vergangenen elf Jahren war Ignacios Beitrag als Aufsichtsratsvorsitzender entscheidend für die Führung von Atradius und dessen sehr erfolgreicher Entwicklung. Wir sind überzeugt, dass die Ernennung von Xavier Freixes die Grundlage für die weitere erfolgreiche Entwicklung von Atradius im Rahmen der GCO-Strategie sein wird, die auf den drei Säulen Wachstum, Rentabilität und Solvenz beruht."Darüber hinaus wurde Juan Ignacio Guerrero, ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der GCO, ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats ernannt, um die freie Stelle im Aufsichtsrat zu besetzen.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), einer der größten Versicherer in Spanien und einer der größten Kreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online unter www.atradius.de. (http://www.atradius.de)Pressekontakt:Atradius KreditversicherungNiederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros yReasegurosAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefan DeimerPressereferentTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2016E-Mail: stefan.deimer@atradius.comOriginal-Content von: Atradius Kreditversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52329/5115103