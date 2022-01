Die Kryptobörse BitMEX heißt Rupertus Rothenhaeuser als ihren neuen kaufmännischen Leiter (Chief Commercial Officer, CCO) willkommen. Als CCO wird Rupertus den BitMEX-Plan 'Beyond Derivatives' vorantreiben, um in Spot-, Brokerage-, Verwahrgeschäfts- und Informationsprodukte zu expandieren und die BitMEX Academy aufzubauen.

Insbesondere ist er für die Entwicklung der globalen Kundenbeziehungen der Börse, die Überwachung des Geschäftserfolgs der wachsenden Produktpalette und die Vergrößerung des Anteils von BitMEX am hart umkämpften Krypto-Markt verantwortlich. Rupertus berichtet direkt an den BitMEX-CEO Alexander Höptner. Er hat seine neue Aufgabe am 1. Januar übernommen und wird von Asien aus tätig sein.

Rupertus war zuvor über ein Jahr lang CEO der Crypto Finance (Brokerage) AG und engagierte sich in dieser Zeit für innovative Digital-Asset-Services für die Banking-Kunden der Gruppe. Er verfügt über eine starke und vielseitige Erfolgsbilanz aus früheren Tätigkeiten in Führungspositionen bei der ABN AMRO Bank, der BNP Paribas, der Macquarie Group, der SIX Digital Exchange, der Börse Stuttgart und anderen führenden Finanz- und Fintech-Unternehmen in London, Hongkong, Paris und Deutschland.

Rupertus sagte: "BitMEX verfolgt große Expansionspläne, und ich freue mich, in dieser entscheidenden Phase Teil des wachsenden Teams geworden zu sein. Ich sehe zahlreiche Möglichkeiten für uns, über Derivate hinaus zu expandieren, wegweisende Produkte zu entwickeln und im Kryptobereich sowohl privaten als auch institutionellen Kunden einen erheblichen Mehrwert zu bieten. Die nächsten Jahre werden dieser Branche ein explosives Wachstum bescheren, und BitMEX wird an vorderster Front dabei sein, wenn es darum geht, ein besseres Finanz-Ökosystem für alle Nutzer zu schaffen."

BitMEX-CEO Alexander Höptner sagte: "Ich freue mich, Rupertus in unserem Führungsteam willkommen heißen zu dürfen in einer Phase, in der wir unsere Dienstleistungen erweitern, neue Märkte erschließen und BitMEX von einer auf Derivate fokussierten Plattform zu einem vollständigen Krypto-Ökosystem umgestalten. Wir verfolgen das erklärte Ziel, die digitale Finanzrevolution anzuführen, und ich bin zuversichtlich, dass Rupertus bestens geeignet ist, unsere Geschäftsentwicklung voranzutreiben."

Über BitMEX

BitMEX ist eine Handelsplattform, die Investoren Zugang zu den globalen Finanzmärkten für digitale Währungen verschafft. Eigentümer von BitMEX ist HDR Global Trading Limited. Weitere Informationen über BitMEX, unsere Vision, unser wachsendes Team und unseren weiteren Weg erhalten Sie auf Twitter und Telegram sowie im BitMEX Blog. Weitere Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an press@bitmex.com.

