Osnabrück (ots) -Kinderärzte fordern kürzere Quarantäne und Isolation auch für alle MinderjährigenBVKJ-Präsident Fischbach: "Natürlich gehören Kinder zur kritischen Infrastruktur" - Bestehende Regeln würden bei Omikron-Welle zu "Schulschließungen durch die Hintertür führen"Osnabrück. Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern fordern Deutschlands Pädiater eine Verkürzung von Quarantäne- und Isolationszeiten auch für Minderjährige. "Natürlich gehören auch Kinder zur kritischen Infrastruktur, sie sind unser Nachwuchs, deswegen müssen für sie die gleichen verkürzten Absonderungspflichten gelten wie für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen", sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ)."Wenn die Omikron-Welle kommt, würden bei den geltenden Regeln bald absehbar die Hälfte der Kinder infiziert oder in Quarantäne sein. Das wären Kita- und Schulschließungen durch die Hintertür, die mit Blick auf die geringere Gesundheitsgefährdung für Minderjährige nicht vertretbar wären", sagte der BVKJ-Präsident. Schon längst seien massive Bildungsrückstände durch Schul- und Kita-Schließungen sowie durch Quarantäne belegt, hinzu kämen massive soziale und psychische Probleme. "Wenn wir der Jugend weiter die Bildung klauen, wird noch ein gewaltiger Wirtschaftsschaden hinzukommen", sagte Fischbach. Zudem erkrankten Kinder viel seltener schwer an Corona als Erwachsene.Der Jugendärztepräsident zog einen Vergleich mit der Grippe. "Influenza sorgt bei Kindern in der Regel für schwerere Verläufe als Corona. Aber noch nie wurde eine Schulklasse oder gar eine ganze Schule wegen der Grippe dichtgemacht", sagte er. Aus medizinischer Sicht sei es auch nicht notwendig, bei einzelnen Corona-Fällen Kita-Gruppen zu schließen, zumal alle Erzieher inzwischen geboostert sein sollten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5115110