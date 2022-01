Taiga Motors, ein kanadischer Hersteller von elektrischen Schneemobilen und Wasserfahrzeugen, hat in Montreal mit der Produktion seiner E-Schneemobile begonnen und will in Kürze die ersten Exemplare an Kunden ausliefern. Wie Taiga mitteilt, wurde das erste E-Schneemobil bereits am 23. Dezember gebaut. Man arbeite noch mit den Behörden an den endgültigen Genehmigungen, um Anfang 2022 die ersten Fahrzeuge ...

