Wenn gehandelt wird, gibt es auch an einem Feiertag einen gabb: Um 12:30 liegt der ATX TR mit -0.56 Prozent im Minus bei 8021 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 2.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +1.53% auf 82.75 Euro, dahinter UBM mit +0.93% auf 43.5 Euro und VIG mit +0.68% auf 26.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16113 (+0.17%, Ultimo 2021: 15884, 1.44% ytd). Gestern hat der ATX TR nochmals ein neues High geschafft: 8066,28 Punkte. geschlossen, die Volumina waren mit 220 Mio. Euro für den Fast-Jahresbeginn erneut ansprechend, bei der Bawag ist die Serie von davor 9 Plustagen in Folge gerissen.Bawag (55,25/55,30 , 0,32% ) Und so steht es in Runde 1 des 10. Aktienturniers by IRW-Press. http://www.boerse-social.com/tournament (Der Input von Christian Drastil ...

