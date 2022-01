ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sell" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Der Kauf des Rincon-Lithiumprojekts in Argentinien verwässere die Bar-Erträge, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wenn Rio Rinto aber mit seinen zwei Lithium-Projekten gut vorankomme, werde der Konzern künftig unter den weltweit Top-10-Lithiumproduzenten sein mit Umsätzen von eins bis zwei Milliarden US-Dollar jährlich. In den nächsten zwölf Monaten jedoch bestehe zunächst die Gefahr sinkender Eisenerzpreise./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 00:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 00:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

RIO TINTO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de