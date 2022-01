UniDoc beruft erfahrenen Telemediziner in seinen Beirat

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Die Erfahrung aus diversen Ländern verbessert die Governance und Kontakte im Sektor

Vancouver, BC - 6. Januar 2022 - UniDoc Health Corp. ("UniDoch Health" oder das "Unternehmen") (WKN: A3C87U - CSE: UDOC - ISIN: CA90468F1027), ein innovatives Unternehmen im Telemedizin-Bereich, freut sich, die Ernennung von Dr. Chad Burkhart, MD, CCFP mit sofortiger Wirkung in sein Advisory Board bekannt zu geben. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.unidoctor.com.

UniDoc ist ein Unternehmen für virtuelle Gesundheits-/Telemedizinlösungen, das ein proprietäres Virtual Care Solutions Model entwickelt, eine anpassbare und umfassende Telegesundheitslösung, die eine Reihe von physischen Produkten, webbasierten Diensten und Analysewerkzeugen sowie den Zugang zu dem sich entwickelnden Netzwerk des Unternehmens von Gesundheitsdienstleistern, Apotheken und Krankenhäusern integriert.

Im Rahmen seiner Mission hat sich der UniDoc-Vorstand verpflichtet, bewährte Führungskräfte zu rekrutieren, um die Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Medizin und Technologie zu vertiefen. Durch den Einsatz dieser ausgewählten Berater erhält UniDoc Zugang zu handfestem und erfahrenem Fachwissen sowie zu Branchenbeziehungen, die für ein sorgfältiges Wachstum und die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens von Vorteil sind.

Dr. Burkhart ist seit 2013 aktiv in den aufstrebenden Bereich der Telemedizin involviert, wo er als Chief Medical Officer von zwei Telemedizin-Unternehmen tätig war. Seine Arbeit hat es ihm ermöglicht, Patienten in Gemeinden in ganz Kanada zu erreichen, die keinen Zugang zur Primärversorgung haben, und die Belastung der lokalen Gesundheitsressourcen zu verringern. In dieser Funktion hat er auch mit ärztlichen Leitungsgremien und Gesundheitsministerien auf Provinzebene zusammengearbeitet, um bestehende Richtlinien zu klären und neue Regelungen für telemedizinische Versorgungsmodelle umzusetzen, und in Zusammenarbeit mit Apotheken, Langzeitpflegeeinrichtungen, indigenen Gruppen und der Industrie Möglichkeiten der klinischen Integration und Versorgung ermittelt.

Er ist Hausarzt und Notfallmediziner mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und hat sich in der klinischen Führung und in der umfassenden und integrativen Patientenversorgung bestens bewährt. Er hat in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens gearbeitet und war in unterschiedlichen Funktionen tätig, u. a. als Hausarzt auf dem Land, als Chefarzt der Notfallmedizin in Southampton, Ontario und als leitender medizinischer Direktor der Toronto Clinic, einer Klinik für Führungskräfte in Toronto, Ontario. Er verfügt über fundierte Kenntnisse und Einblicke in ein breites Spektrum von Themen, die das Gesundheitswesen betreffen, von der Zuweisung von Notdiensten und Ressourcen bis hin zu Technologie und Digitalisierung der Medizin. Dr. Burkhart ist Absolvent des College of Family Physicians of Canada und verfügt über eine gültige Zulassung des College of Physicians and Surgeons of Ontario and British Columbia.

Antonio Baldasarre, CEO des Unternehmens, erklärt: "Wir freuen uns, dass Dr. Burkhart in dieser kritischen Phase unseres Unternehmens zu uns stößt. Wir haben viel vor, und ich kann ganz klar sagen, dass wir sein Interesse und seine Leidenschaft für die Weiterentwicklung moderner Telemedizinlösungen aufrichtig schätzen. Seine Bemühungen in der Ärzteschaft, seine Beziehungen zu den Regierungen und seine früheren Erfahrungen in diesem Sektor machen ihn zu einer großen Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Wert der Telemedizin in einem Bereich zu erschließen, den wir als die vielleicht wichtigste Ergänzung des öffentlichen Gesundheitswesens seit Jahrzehnten betrachten."

Updates zu Investor Relations

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es mit Empire Communications Group Inc. ("Empire") eine Investor-Relations-Vereinbarung mit Wirkung vom 1. Januar 2022 geschlossen hat. ("Empire") abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen Empire mit der Unterstützung von Investor-Relations-Aktivitäten beauftragt hat, einschließlich der Kommunikation mit und des Marketings für potenzielle Investoren, Aktionäre und Medienkontakte für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten und danach von Monat zu Monat. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen wird das Unternehmen Empire während der Laufzeit monatlich 7.500 Dollar zahlen."

UniDoc freut sich über Interesse, aktives Engagement, durchdachte Fragen und Geschäftsanfragen. Wir laden alle, die sich für unsere Geschichte interessieren, ein, unsere Website unter www.unidoctor.com zu besuchen und sich dort anzumelden, um die neuesten Nachrichten über unsere Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritte zu erhalten.

Im Rahmen der Offenlegungspflichten des Unternehmens als öffentlicher Emittent können die laufenden Finanz- und Materialberichte unter dem Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com eingesehen werden.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC)

UniDoc entwickelt eine Telehealth-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in der sich Patienten wie in einer Arztpraxis beraten lassen können. Telehealth öffnet die Türen zu einem großen Teil der Bevölkerung, die keinen Zugang, keine Erfahrung oder kein Verständnis für die Online-Computertechnologie hat. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass die physische Zugänglichkeit der Schlüssel zu seinem Geschäftsangebot ist. UniDoc hat es sich zum Ziel gesetzt, den Shareholder Value zu steigern, indem es ein hervorragendes Produkt und ein hochentwickeltes kommerzielles Netzwerk innerhalb eines schnellen Zeitrahmens bereitstellt. Erfahren Sie mehr unter: https://unidoctor.com. Bleiben Sie mit uns über Social Media auf Facebook, Twitter oder Instagram in Verbindung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

UniDoc Investor Relations

Tel: +1 778.383.6731

E-Mail: info@unidoctor.com

Austin Thornberry, Director

Tel: +1 647.463.8689

Email: austin@unidoctor.com

Medienanfragen

media@unidoctor.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "kann", "würde", "könnte", "wird", "wahrscheinlich", "außer", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "projizieren", "schätzen", "Ausblick" oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen zu den erwarteten Merkmalen des Virtual Care Solutions-Modells, den erwarteten Vorteilen von Dr. Burkharts Rolle im Beirat des Unternehmens und den von Empire zu erbringenden Dienstleistungen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren gemacht wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern, sowie alle anderen Risiken, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 2. Dezember 2021 unter der Überschrift "Risikofaktoren" beschrieben sind. " Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist der Unternehmensleitung nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63446Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63446&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA90468F1027Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA90468F1027