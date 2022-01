Die Chipkrise zwingt ganze Industrien in die Knie. Chip-Gigant ASML aber profitiert außerordentlich von den Engpässen: 2021 lieferte das Unternehmen die zweitstärkste E-Stoxx 50-Performance. Setzt sich die Rallye fort?ASML ist großer Profiteur der digitalen Transformation. Auch die weltweiten Engpässe in der Chipproduktion spielen den Niederländern in die Karten. Das Unternehmen will die Kapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...