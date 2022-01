Oldenburg (www.fondscheck.de) - Zum Wort des Jahres könnte die Vokabel Inflation gewählt werden, so die Experten von LOYS.Der spektakuläre Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten auf über 5% sei zu Anfang des Jahres überhaupt nicht erwartet worden. Geradezu ignorant habe sich die Europäische Zentralbank das gesamte Jahr über gegenüber den Preisanstiegen verhalten. Bis in den Dezember hinein sei aus dem EZB-Turm in Frankfurt zu hören gewesen, es handele sich lediglich um einen temporären Anstieg und schon bald würden die Preise wieder unterhalb der jährlichen Anstiegszielmarke von 2% liegen. ...

