Der Uranpreis bleibt weiter heiß! Die derzeitigen Unruhen in Kasachstan kommen für jene, welche auf Atomstrom als Brücke in eine grüne Energiewende setzen, zur Unzeit. Die derzeitige Angebotsstruktur des globalen Uranmarktes deutet auf ein signifikantes regionales Risiko hin, welches zu einem neuen Preissprung bei Uran führen könnte. Die aktuelle charttechnische Lage des Uranpreises bestätigt diese Vermutung.Auf dem Weltmarkt für Uran stehen die Zeichen auf Sturm. Dies liegt aber nicht nur an all den Begehrlichkeiten, welche aus den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...