Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA stiegen in der letzten vollen Dezemberwoche von 200 auf 207 Tausend, was in der Tat ein großartiges Ergebnis ist und, wenn überhaupt, nur beweist, dass sich die Situation der Arbeitslosigkeit stark verbessert hat. Die Folgeanträge stiegen von 1,718 auf 1,754 Millionen und lagen damit weit über den Erwartungen von 1,688 Millionen. Dies ist also der Makel des Berichts, wobei die Daten zu den Folgeanträgen recht volatil sind und oft erhebliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...