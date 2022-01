Bei dem auf Bad und Schlafzimmer spezialisierten Händler für Raumausstattung, Möbel und Accessoires verlief das dritte Fiskalquartal (bis 27.11.) schleppend. Anleger sorgten gestern im Vorfeld für 10,8 % Kursverlust der BBBY-Aktie. Dieser wurde heute vorbörslich schon komplett wieder aufgeholt.



Die negativen Auswirkungen der Lieferkettenprobleme sind mit ca. 100 Mio. $ zu beziffern. Der vergleichbare Umsatz des Quartals lag 7 % tiefer als vor einem Jahr (insgesamt: - 28 %). Analysten hatten mit einem neutralen bereinigten Ergebnis gerechnet, der Händler wies aber - 0,25 $ je Aktie aus (vor einem Jahr + 0,08 $).



Für das Gesamtjahr setzt das Management nun 0 bis - 0,15 $ als bereinigtes Ergebnis je Aktie an. Um in die Gewinnzone zurückzukehren, soll u.a. der Produktmix verbessert werden. Ein großes Arsenal weiterer Maßnahmen hatte das 1971 gegründete Unternehmen schon beim Investor Day 2020 vorgestellt.



Die nach einer Straffung verbliebenen Aktivitäten werden an der Börse mit 1,5 Mrd. $ bewertet. Dies steht gegen eine Erwartung von 7,9 Mrd. $ Umsatz (- 14 %) im aktuellen Fiskaljahr. Ebenfalls zu beachten: Das Short Interest liegt bei 23 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



