NEW YORK (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Amgen Inc hat eine Forschungskooperation mit dem kleineren Wettbewerber Generate Biomedicines vereinbart, um Proteintherapeutika für fünf klinische Zielmoleküle in verschiedenen therapeutischen Bereichen und mehreren Modalitäten zu entdecken und zu entwickeln. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Amgen nach eigenen Angaben für die ersten fünf Programme eine Vorauszahlung von 50 Millionen US-Dollar leisten, wobei der potenzielle Transaktionswert 1,9 Milliarden Dollar zuzüglich künftiger Lizenzgebühren erreicht.

Amgen sicherte sich die Option, bis zu fünf weitere Programme zu zusätzlichen Kosten zu nominieren. Für jedes Programm wird Amgen nach eigenen Angaben bis zu 370 Millionen Dollar an zukünftigen Meilensteinen und Tantiemen im niedrigen zweistelligen Bereich zahlen. Amgen wird sich auch an einer künftigen Finanzierungsrunde für Generate beteiligen. Weitere Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

January 06, 2022 09:24 ET (14:24 GMT)

