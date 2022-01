Auf die große Gaming-Party in 2020 folgte ein bisschen Katerstimmung. Wer zukünftig die Vormachtstellung beansprucht und welche Rolle das Metaverse spielen wird, darüber sprechen Nathalie und Isabell Baruth bei w:o TV.Anlässlich der CES in Las Vegas haben wir die Investmentcoaches Nathalie und Isabell Baruth zum Interview in die w:o TV-Redaktion geladen. Allein in Deutschland machte die Gaming-Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...