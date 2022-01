Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen ist dafür, dass die russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 den Betrieb aufnimmt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Infratest für den ARD-"Deutschlandtrend".



An der Pipeline, die Erdgas aus Russland direkt nach Deutschland liefern soll, haben neben den USA auch verschiedene europäische Staaten Kritik geübt. Unter den Bundesbürgern aber befürworten es 60 Prozent, wenn Deutschland an dem Projekt festhält. 28 Prozent sind dagegen. Anhänger fast aller im Bundestag vertretenen Parteien sind mehrheitlich für einen Start der Erdgas-Pipeline.



Nur unter Grünen-Anhängern ergibt sich ein anderes Bild: Hier sind 55 Prozent dagegen, dass Deutschland an Nord Stream 2 festhält, und 34 Prozent dafür. Nach dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine wird auch über mögliche neue Sanktionen gegen Russland diskutiert. Die Deutschen sind in dieser Frage geteilter Meinung. 47 Prozent befürworten es, wenn die USA und die EU die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen, 41 Prozent stimmen dieser Aussage eher nicht zu.



Jeder zweite Deutsche (50 Prozent) kann nicht verstehen, dass Russland sich vom Westen bedroht sieht, 41 Prozent hingegen haben dafür sehr wohl Verständnis (+1 im Vgl. zu Dezember 2018). Zwei Drittel (65 Prozent) sind der Meinung, europäische Staaten sollten bei der Vermittlung im Ukraine-Konflikt eine stärkere Rolle einnehmen, jeder Vierte (24 Prozent) stimmt dem eher nicht zu. Bei der Frage nach internationalen Partnern für Deutschland hat Russland unter den Bundesbürgern an Vertrauen verloren. Aktuell sagt jeder Sechste (17 Prozent), das Land sei ein Partner, dem Deutschland vertrauen kann (-11 im Vgl. zu August 2019), drei von vier Deutschen (73 Prozent) halten Russland für keinen vertrauenswürdigen Partner.



Noch hinter diesem Urteil zurück steht China: Derzeit halten 7 Prozent die Volksrepublik für einen vertrauenswürdigen Partner (-21 im Vgl. zu Februar 2019), 83 Prozent sind der Meinung, Deutschland könne China nicht vertrauen. Eine gegenläufige Entwicklung ist bei den USA zu beobachten: 56 Prozent der Deutschen bewerten sie als vertrauenswürdigen Partner. Das sind 37 Prozentpunkte mehr als im August 2019, also noch vor dem Regierungswechsel von Donald Trump zu Joe Biden. Weiterhin hoch ist das Vertrauen der Deutschen in Frankreich: 81 Prozent halten das Nachbarland für einen vertrauenswürdigen Partner (-8).



Großbritannien kommt auf 46 Prozent, Polen auf 35 Prozent, die Ukraine auf 30 Prozent. Für die Erhebung befragte Infratest insgesamt 1.325 Personen vom 3. bis 5. Januar 2022.

NORD STREAM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de