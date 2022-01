Encavis Aktie handelt weit entfernt vom Jahreshoch im Januar 2021 bei 25,55 EUR und heute dann noch ein weiterer kräftiger Rücksetzer. Meldungen von der ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) waren Fehlanzeige. also einfach nur der hohen Nervösität am Aktienmarkt wegen frischer US-Zinsängsten und laufend steigenden Omikronzahlen? sollte eigentlich beides wenig Relevanz für die wirtschaftliche Entwicklung der Encavis Aktie haben. Der langfristig angelegte Bestandsaufbau eines erneuerbare Energienportfolios in Europa sollte bei den auf Jahre niedrig erwarteten Zinsen im Euroraum und der Berechnbarkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...