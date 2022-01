AMSTERDAM (IT-Times) - Der niederländische PayPal Kontrahent Adyen beginnt mit dem Vertrieb von POS-Terminals, die auf Andoid-Software basieren, in ausgewählten Ländern. Adyen N.V., Anbieter von digitalen Zahlungsdiensten mit Sitz in der niederländischen Metropole Amsterdam, kündigte am 4. Januar 2021...

Den vollständigen Artikel lesen ...