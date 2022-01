News von Trading-Treff.de Rückschritt im DAX-Trend und fast alle DAX-Aktien im roten Bereich. Das ist die Bilanz des vierten Handelstages im Jahr 2022. Was ist passiert? Korrektur ab dem Allzeithoch im DAX Nach drei Tagen Aufschwung im DAX zum Jahresstart setzte heute die Korrektur ein. Dabei wurde am Vortag das Allzeithoch nur um fünf Punkte verfehlt. Ist das die Ernüchterung gewesen? Nicht wirklich, denn bereits am Vorabend korrigierte die Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...