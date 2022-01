Die Studie "JavaScript Rising Stars" des Webentwicklers Michael Rambeau widmet sich im sechsten Jahr in Folge der Ermittlung der beliebtesten JavaScript-Projekte auf Github. Auf der Website "Best of JS" finden wir unter anderem eine Übersicht der populärsten Javascript-Projekte des abgelaufenen Jahres 2021. Die werden ermittelt unter Betrachtung der Anzahl der Github-Sterne, die ein Projekt innerhalb eines Jahres erhalten hat. Dabei kürt Rambeau stets den Gesamtsieger, aber auch Sieger in Kategorien wie Frontend-, Node.js- und Testing-Frameworks sowie Build-Tools. ...

