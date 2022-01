Zum ersten Mal hatte ich über die Feiertage keinen Jahresrückblick geschaut. 2021 war mir bis zum Schluss verleidet. Denn wer will schon nach hinten. Also lieber nach vorne blicken, der Sonne entgegen!Von Robert Jakob Zum ersten Mal hatte ich über die Feiertage keinen Jahresrückblick geschaut. 2021 war mir bis zum Schluss verleidet. Aber ganz im Sinne der «10 unwahrscheinlichen, aber in ihren Auswirkungen unterschätzten Vorhersagen» meines Namensvetters Steen Jakobsen (https://www.moneycab.com/finanz/outrageous-predictions-der-saxo-bank-fuer-2022-eine-revolution-ist-im-anmarsch/)...

Den vollständigen Artikel lesen ...