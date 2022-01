News von Trading-Treff.de 16.000 wieder aktuell: DAX leidet unter Zinsängsten und verfehlte das Rekordhoch nur knapp. Nun ist ein Test der Unterseite angesagt. Rücklauf zur runden 16.000er-Marke Der starke Aufwärtstrend im DAX wurde am Donnerstag gebrochen. Dies deutete sich bereits in der Vorbörse an, als der Markt auf den ersten Support, der bei den Dezemberhochs lag, im Endloskontrakt rutschte. Genau dort drehte der Index auch sehr massiv ab (Rückblick): ...

