FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Erwachsenwerdens geschlossen.

TAGESTHEMA

Samsung rechnet für das beendete vierte Quartal mit einem Anstieg des operativen Gewinns um rund 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf die robuste Nachfrage nach Speicherchips und die verbesserten Erträge aus dem Geschäft mit Auftragschips zurückzuführen ist. Wie der weltgrößte Hersteller von Smartphones und Speicherchips mitteilte, erwartet er für das Schlussquartal per Ende Dezember einen operativen Gewinn von etwa 13,8 Billionen südkoreanischen Won, umgerechnet etwa 10,2 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal waren es etwa 9,05 Billionen Won.

Die Unternehmensprognose liegt unter den Markterwartungen, aber dem Elektronikkonzern zufolge spiegelt der Rückgang einen einmaligen Bonus wider, der an Mitarbeiter gezahlt wurde. Beim Umsatz rechnet die Samsung Electronics Co mit einem Plus von etwa 24 Prozent auf 76 Billionen Won, einen Rekordwert.

Die von S&P Global Market Intelligence befragten Analysten hatten im Durchschnitt mit einem operativen Gewinn von rund 15,2 Billionen Won und einem Umsatz von 75 Billionen Won gerechnet. Samsung wird im Laufe des Monats einen Finanzbericht vorlegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +422.000 gg Vm zuvor: +210.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,26% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.698,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.778,50 +0,1% Nikkei-225 28.478,56 -0,0% Hang-Seng-Index 23.449,97 +1,6% Kospi 2.954,89 +1,2% Shanghai-Composite 3.589,84 +0,1% S&P/ASX 200 7.453,30 +1,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenausklang erholen sich die Börsen in Ostasien und Australien von den Verlusten des Vortags. Gleichwohl agieren Anleger meist vorsichtig, denn im späteren Tagesverlauf, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind, wird der stark beachtete offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht. Investoren sind gespannt darauf, ob ein starker Beschäftigungsaufbau ebenfalls für eine rasche geldpolitische Straffung spricht, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Mittwoch signalisiert hat, dass die Fed die Zügel früher als bislang erwartet anziehen könnte. In Hongkong sind Technologiewerte gefragt, deren ADR sich schon am Donnerstag im US-Handel erholten. Alibaba liegen rund 4 Prozent im Plus. JD.com verbessern sich um 3,7 Prozent und Netease um 2,5 Prozent. In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,5 Prozent nach oben. Indexschwergewicht Samsung legt in Seoul um 1,6 Prozent zu. Die vorläufigen Viertquartalszahlen des Unternehmens haben überzeugt. Davon profitieren auch SK Hynix (+1,6%). Einen Vertrauensvorschuss erhält auch die Aktie von LG Electronics (+1,5%). Der Hersteller von Haushaltsgeräten wird im späteren Tagesverlauf vorläufige Eckdaten veröffentlichen. In Tokio gewinnen derweil Pandemie-Sorgen die Oberhand. Der Nikkei-225-Index gibt anfängliche Gewinne von mehr als 1 Prozent ab. Eine breite Erholungsbewegung verzeichnete der australische Aktienmarkt. Alle Sektoren legten zu, wobei sich der Gesundheitssektor mit plus 0,9 Prozent unterdurchschnittlich entwickelte. Hier bremste die Entscheidung des Bundesstaats New South Wales, wegen der jüngsten Pandemiewelle sogenannte elektive Operationen ab der kommenden Woche zu beschränken, um die Krankenhäuser zu entlasten.

US-NACHBÖRSE

Gamestop haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel einen zweistelligen Kurssprung vollzogen. Informierten Personen zufolge baut das Unternehmen einen Online-Marktplatz zum Vertrieb von Nonfungible Tokens (NFT) auf, mit dessen Hilfe das Kerngeschäft Videospiele die Ertragswende schaffen soll. Angeboten werden sollen Avatar-Outfits und Waffen in digitalisierter Form. Daneben verhandele Gamestop mit zwei Krypto-Unternehmen über die gemeinsame Nutzung von Technologie und Investitionen in die Entwicklung von Spielen, die auf Blockchain- und NFT-Technologie basieren. Auch über andere NFT-Projekte werde gesprochen, so die informierten Personen. Die Akie verteuerte sich um 22,5 Prozent.

T-Mobile US sanken um 1,5 Prozent. Die Tochter der Deutschen Telekom hatte mit der Zahl der Neukunden im vierten Quartal 2021 die Erwartungen des Marktes leicht verfehlt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.236,47 -0,5% -170,64 -0,3% S&P-500 4.696,05 -0,1% -4,53 -1,5% Nasdaq-Comp. 15.080,87 -0,1% -19,31 -3,6% Nasdaq-100 15.765,36 -0,0% -6,42 -3,4% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 912 Mio 1,03 Mrd Gewinner 1.873 633 Verlierer 1.474 2.745 Unverändert 148 126

Knapp behauptet - Der vom Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung ausgegangene Zinsschreck steckte den Marktteilnehmern noch spürbar in den Gliedern. Außerdem stiegen die Marktzinsen nach dem Signal über möglicherweise schneller kommende Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation weiter. Die Konjunkturdaten des Tages heizten die Zinsspekulation zumindest nicht weiter an und sorgten insofern für etwas Entspannung auf dieser Seite. Sie fielen durchweg schwächer als erwartet aus. Tagesgewinner waren neben Energieaktien (+2,3%), die von deutlich steigenden Ölpreisen gestützt wurden, Bankwerte (+2,52). Denn steigende Marktzinsen machen das klassische Bankgeschäft profitabler und kommen auch den Versicherern (+1,4%) zugute bei deren Suche nach renditeträchtigen Anlagen. Im Ölsektor hinkten Chevron (+0,9%) etwas hinterher. Das Unternehmen musste wegen der Unruhen in Kasachstan die dortige Produktion in einem Gemeinschaftsunternehmen senken. Walgreens Boots Alliance (-2,9%) übertraf im vergangenen Quartal zwar die Erwartungen und hob auch die Jahresziele an; allerdings bremst Personalmangel den Umsatz. Nikola gewannen 3,3 Prozent. Das Speditionsunternehmen Saia will bis zu 100 batteriegetriebene Nikola-Sattelschlepper kaufen oder leasen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,87 +3,6 0,84 14,4 5 Jahre 1,47 +4,3 1,43 21,2 7 Jahre 1,66 +3,4 1,63 22,3 10 Jahre 1,73 +2,3 1,70 21,7 30 Jahre 2,08 -1,8 2,10 18,3

Der fortgesetzte Aufwärtstrend bei den Zinsen - bereits den vierten Tag in Folge - spiegelt die Erwartung wider, dass sich die Fed in ihrer eingeleiteten geldpolitischen Straffung durch die Corona-Pandemie nicht beirren lässt. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der Notenbanksitzung hatte das überraschend klar bestätigt. Im Zehnjahresbereich legte die Rendite um gut Basispunkte auf 1,73 Prozent zu und lag damit nur noch minimal unter dem 2020er Hoch vor rund einem Jahr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1302 +0,0% 1,1297 1,1291 -0,6% EUR/JPY 131,03 +0,1% 130,88 130,91 +0,1% EUR/GBP 0,8346 -0,0% 0,8346 0,8355 -0,7% GBP/USD 1,3542 +0,1% 1,3534 1,3514 +0,1% USD/JPY 115,94 +0,1% 115,86 115,94 +0,7% USD/KRW 1.201,47 -0,3% 1.205,03 1.202,72 +1,1% USD/CNY 6,3774 -0,1% 6,3830 6,3750 +0,3% USD/CNH 6,3849 -0,2% 6,3960 6,3827 +0,5% USD/HKD 7,8002 -0,0% 7,8010 7,7998 +0,1% AUD/USD 0,7159 -0,0% 0,7161 0,7159 -1,4% NZD/USD 0,6752 +0,1% 0,6746 0,6742 -1,1% Bitcoin BTC/USD 41.605,27 -3,6% 43.176,34 43.176,62 -10,0%

Der Dollar legte leicht zu, während die als sehr riskant geltenden Kryptowährungen nachgaben. Marktexperten sprachen mit Blick auf die Zinsperspektiven davon, dass bei letzteren Risikopositionen heruntergefahren worden seien.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,19 79,46 +0,9% 0,73 +6,6% Brent/ICE 82,72 81,99 +0,9% 0,73 +5,1%

Die Ölpreise stiegen um bis zu rund 2 Prozent. Die Unruhen im Ölförderland Kasachstan und der Ausfall einer Pipeline in Libyen sorgten hier für Käufe. Daneben interpretierten einige Akteure den unbeirrten Straffungskurs der US-Notenbank dahingehend, dass es offenbar um die US-Konjunktur so gut bestellt ist, dass auch Zinserhöhungen sie nicht aus der Spur bringen dürften. Die Folge könnte dann eine höhere Ölnachfrage sein.

