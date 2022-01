HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5000 auf 5500 Pence angehoben. Die Coronavirus-Variante Omikron könnte im Rohstoffsektor zu einem holprigen Jahresstart führen, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Kurs von Rio Tinto habe sich 2021 aber ein Viertel schwächer entwickelt als jener des Konkurrenten BHP. Dies sollte sich nun ändern. Er rechnet unter anderem mit höheren Preisen für Eisenerz als der Konsens./tih/mis



ISIN: GB0007188757

